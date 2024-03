Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Mardin'deki mitingi sırasında İsrail'e seslendi. Erdoğan, “Filistin’i savunduk, Filistin davasına sahip çıktık. Her kim bu milletin Gazze ve Filistin davasındaki gayretini sorguluyorsa açıkça kendi insanına hakaret ediyor demektir. ” dediŞehmus EDİS/ MARDİN (İGFA) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye olarak ilk günden beri İsrail’e en sert tepki gösteren ülkelerden biriyiz. Filistin’i savunduk, Filistin davasına sahip çıktık. Her kim bu milletin Gazze ve Filistin davasındaki gayretini sorguluyorsa açıkça kendi insanına hakaret ediyor demektir. Her kim, doğruluğuna yanlışlığına bakmadan ’Hiçbir şey yapmadılar’ diyorsa alenen iftira atıyor demektir” dedi

kesimler 2024 yılında tek partinin faşist ruhunu ortaya koyan CHP’ye oynuyor. Buradan bir hakikati söylemek istiyorum. Bizim dönemimizde oy tercihinden dolayı vatandaşa ayrımcılık yapmak yoktur. Bize efendilik değil hizmetkarlık yakışır. Şiddete bulaşan, terörü övenlere karşı yasal zeminde gerekenler yapılır ama sırf oy tercihinden dolayı vatandaşa ayrımcılık yapmadık yaptırmayız. Biz istismar değil, hizmet ve yatırım peşinde koşuyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasının sonunda Şırnak’tan Mardin’e gelirken trafik kazası geçirerek şehit olan koruma ekibindeki polis memuruna rahmet, yaralanan 2 polis memuruna da acil şifalar diledi.