Ateş, genellikle virüs ya da bakterilerin sebep olduğu enfeksiyona karşı oluşan, vücudun bir savunma mekanizmasıdır.

Vücutta meydana gelen bağışıklık sisteminin cevabı sonucu, vücut ısısının yükseldiğini, bunun da ateş olarak kendini gösterdiğini vurgulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Eker Neftçi, koltuk altından 37,5 derece ve üstü, kulaktan ise 38 derece ve üstü ölçülmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Eker Neftçi, ateşin her ne kadar enfeksiyonla savaşmak için gerekli ise de aynı zamanda beraberinde 5 yaş altı çocuklarda havale geçirme gibi durumlara yatkınlık oluşturduğu için düşürülmesi gerektiğini belirterek, çocuklarda ateşi düşürmek için şu tavsiyelerde bulundu: