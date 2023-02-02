Eğlenceli sahne ve dekor tasarımı, rengârenk kostümleri ile çocukların ilgisini yüksek tutan oyunu Işıl Kasapoğlu yazdı. Mustafa Dincir’in oynadığı, rejisini Ozan Erdönmez’in, ışığını ise Salim Yücel’in üstlendiği oyunun dekor, köstüm ve tasarımını Alev Tol yaptı. Kuklalar, Karagöz ve Hacivat gölge oyunu gibi geleneksel Türk tiyatrosunun önemli ögelerini de barındıran oyun, eğlendirici olmasının yanı sıra öğretici olmasıyla da öne çıkıyor.

“Karne hediyesi gibi oldu”

Kızını tiyatro izlemeye getiren Duygu Güllü, Büyükşehir Belediyesi’nin sahnelediği tiyatro oyunlarına sık sık katıldıklarını belirterek, “Mersin’de sürekli götürüyorum. Bu etkinlik için Vahap Bey’e de teşekkür ederiz. Karne hediyesi gibi oldu. Böyle etkinlikler çok iyi, çünkü şu anki şartlarda götürebilen, götüremeyen insanlarımız var. Bence çok büyük bir katkı. Güzel bir şey. Teşekkür ederiz” dedi.

Miniklerden Fatma Hamo da çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, tiyatro izleyecek olmasından dolayı yaşadığı mutluluğu paylaşırken, miniklerden Onur Topçu da, “İlk defa geliyorum buraya. Daha önce tiyatro izlemedim” dedi ve ara tatilini nasıl geçirdiğinden ve çok heyecanlı olduğundan bahsetti.

“Yeğenimi, yarıyıl hediyesi olarak tiyatroya getirdim”

Yeğenini tiyatroya getiren Zahide Eseli de, “Yarıyıl hediyesi olarak, şehir dışından gelen yeğenimi tiyatroya getirdim. Çocuklara değişiklik oluyor. Bizim buralar oraya göre pek aktif olmadığı için, bu çok farklı oldu onlar açısından. Bayağı heyecanlılardı. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz bu etkinlik için” ifadelerini kullandı.

“Tiyatro varsa her gün geliyorum”

Miniklerden Kürşat Eymen Gölle daha önce hiç tiyatroya gelmediğini ifade ederken, yine miniklerden Esra Hamo ise, “Tiyatro izlemek ve eğlenmek için geldim. Tiyatro varsa her gün geliyorum. Çok mutlu olduk” dedi.

Hasan Ali Gölle de tiyatro izlemeye gelen miniklerden. Gölle, “Eski zamanlarda dünya diye bir tiyatro yaptılar. Nasrettin Hoca, Karagöz ve Hacivat gibi eski zamanları gördük” derken, daha önce de tiyatro izlediğini söyleyerek, “Çok heyecanlıyım. Burada Kültür Merkezi’ne gelmiştim. Bir de ‘Bu Köyün Delisi’ diye bir oyun vardı. Çok güzeldi. Herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Zahide Naz Şimşek ise, “Tiyatro için geldim. Bir kere daha buraya gelmiştim. Ara tatilde oyun oynuyorum, ödevlerimi yapıyorum, biraz da resim çiziyorum” şeklinde konuştu.

