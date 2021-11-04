Kaymakam Arslantürk’ten öğrencilerine kitap hediyesi

Kurum ziyaretleri kapsamında İlçe Kaymakamı Abdullah Arslantürk’e Belediye Başkanı Mustafa Bulut, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Dağlı, İlçe Emniyet Amiri Hacı Bayram Arpacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar ve İlçe Müftüsü Osman Döger eşlik etti.
Arslantürk, İlçe Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Mustafa Özyol'dan bilgi aldı.
Ardından Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK) sınıflarını ziyaret eden Kaymakam Abdullah Arslantük, kursiyerlere kitap hediye ederek, sınavlarında başarılar diledi.
Kaynak: PHA