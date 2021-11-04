Kaymakam Arslantürk’ten öğrencilerine kitap hediyesi

Adıyaman’ın Çelikhan İlçe Kaymakam Abdullah Arslantük, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek, Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK) sınıflarında eğitim gören öğrencilere kitap hediye etti.