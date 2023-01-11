TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından EYT kapsamında Tarım Bağ-Kur sigortalılarının sorunlarının çözüleceği yönündeki müjdesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek “ Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklama ile 08 Eylül 1999 öncesi işe başlayan çalışanların yaş şartı olmadan emekliliğine imkân sağlayan düzenlemeyi eski sistemdeki SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli olacağını ifade ederek yüzbinlerce çiftçimizi yakından ilgilendiren Tarım BAĞ-KUR sigortalıların da EYT kapsamında sorunlarının çözüleceği müjdesini memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm çiftçilerimiz ve yetiştiricilerimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz” dedi.

Genel Başkan Çelik, çiftçi ve yetiştiricilerin emeklilik şartları bakımından 4/a kapsamına alınması talebinde bulunarak “ Tarımsal faaliyette bulunan çiftçi ve yetiştiricilerimiz aynı zamanda hem işveren hem de kendi işletmesinin işçisidir. Bundan dolayı 4/b kapsamında değerlendirilmemesi gerekir. Kendi işinin işçisi durumunda bulunan çiftçi ve yetiştiricilerimiz emeklilik şartları bakımından 4/b yerine 4/a kapsamına alınması hakkaniyetin gereğidir. Bu itibarla Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak olan Kanun tasarısında yüzbinlerce Tarım BAĞ-KUR sigortalısı çiftçilerimizin EYT kapsamındaki sorunlarının çözülmesi yanında emeklilik şartlarının da 1999 öncesi ve sonrasına bakılmaksızın SSK’daki 4/a gibi değerlendirilerek emeklilik şartlarının eşitlenmesini talep ediyoruz” dedi.

Asgari ücretteki artıştan dolayı yükselen Bağ-Kur primlerinin çiftçiler tarafından ödenemez durumda olduğuna dikkat çeken Çelik, “ BAĞ-KUR primleri 2023 yılında asgari ücrette meydana gelen artışlar nedeniyle 3 bin 452 liraya yükselmiştir. İşin doğası gereği hayvan yetiştiriciliği neredeyse 24 saat çalışmayı gerektiren bir faaliyet olmasına karşılık elde edilen gelir sezonluktur. Dolayısıyla yetiştiricilerin düzenli bir geliri olmadığından yüksek BAĞ-KUR primlerini ödemede büyük zorluklar yaşamaktadır. Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak Devletimiz tarafından tarım BAĞ-KUR primlerinin yüzde 50 oranında desteklenmesi, çiftçi ve yetiştiricilerimiz için en iyi müjdelerden biri olacaktır” dedi.

