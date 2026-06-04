İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde faaliyet gösteren Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu tarafından gerçekleştirilen 'Afrikalı Kardeşine Umut Ol' iyilik seferberliği kapsamında toplanan yardımlar, Kamerun'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Okul Müdür Yardımcısı Enver Günaslan ve öğretmen Savaş Arslan tarafından teslim alınan bağışların, Kamerun'un Garoua ve Maroua şehirlerinde yaşayan yetim çocuklara, öğrencilere ve ihtiyaç sahibi ailelere İslami usullere uygun şekilde dağıtıldığı belirtildi.

Yardım faaliyetleri kapsamında dağıtılan tişörtlerde yer alan Fransızca 'Türkler, karşılık beklemeden yardım yapan insanlardır' ifadesi dikkat çekti.

BAĞIŞLAR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILDI

Yardım organizasyonuna ilişkin açıklamada bulunan Savaş Arslan, öğrenciler, veliler ve hayırseverler tarafından yapılan bağışların Afrika kıtasındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.

Arslan, 'Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe erişemezsiniz. Küçük büyük her ne verirseniz, Allah onu kesinlikle bilir. (Âl-i İmrân / 92.) ayeti ışığında, öğrencilerimizin, velilerimizin, hayırseverlerin büyük küçük demeden yaptıkları bağışları Afrika Kıtası'ndaki mazlum kardeşlerimize ulaştırdığımız için Rabbimize hamd ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'DUYARLI BİREYLER YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Okul Müdürü Kahraman Selçuk ise yaptığı açıklamada, kampanyaya destek veren öğrenci, veli ve hayırseverlere teşekkür etti.

Selçuk, 'Duyarlı öğrencilerimizin, velilerimizin, hayırseverlerimizin destekleriyle Afrikalı kardeşlerimize yardım eli uzattığımız için çok mutluyuz. Bizim amacımız; dünyaya, topluma duyarlı bilinçli insanlar yetiştirmektir. Bu şekilde iyilik organizasyonları yaparak, duyarlı bir toplumun inşasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu vesile ile emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum' dedi.

Yardım kampanyasının, öğrencilerde sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi ve ihtiyaç sahiplerine destek olunması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak : PERRE