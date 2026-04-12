Adıyaman'da, bir binanın 4.katından atlayan genç kız, 2. katın balkonundaki çamaşır iplerine takılarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Bahçecik Mahallesi 1873 Sokak Bahçecik TOKİ'lerde bulunan bir binanın 4.katında yaşayan 20 yaşındaki N.K., isimli genç kız henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı evin balkonundan kendini aşağıya bıraktı. Balkondan atlayan genç kız, 2.katın balkonunda bulunan çamaşır iplerine takıldı. Yakınları tarafından çamaşır iplerinin üzerinden alınan genç kız, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.