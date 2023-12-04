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Kandilli'den alınan bilgiye göre merkez üssü Mudanya Kumyaka olduğu belirlenen 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 10,42'de kaydedilen deprem, 5,4 kilometre derinlikte yaşandı.

AFAD ise depremin merkez üssünü Gemlik Körfezi - Mudanya olarak kaydetti. AFAD'a göre, 5,1 büyüklüğünde kaydedilen deprem 8,9 kilometre derinliğinde yaşandı.

https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1731581719059304540

AFAD, gelişmeleri takip ettiğini kaydederken, büyük deprem ardından 5 dakika sonra bu kez Mudanya'nın Aydınpınar Mahallesi merkez üssü olduğu belirlenen 1,8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.