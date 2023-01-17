Geçtiğimiz Aralıık ayında, Orhangazi’de Arapzade mahallesi sakinlerinden olan Okan ve Hakan Çiftçi’nin abileri ve Orhangazi Vergi Dairesi memuru Suat Çiftçi’nin kuzeni olan Sinan Çiftçi yakalandığı hastalığına yenik düşerek yaşadığı Aydın’ın Nazilli ilçesinde hayatını kaybetmişti.

Eşinin ölümü sonrası ise bunalıma giren ve psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan Emine Çiftçi (48) ise yaşadığı apartmandan kendini boşluğa bırakarak hayatına son verdi.

Alınan bilgilere göre, olay Aydın ilçesine bağlı Nazilli ilçesinde Sümer Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Burada bulunan 6 katlı bir apartmanın 4.katından bir kadının kendini boşluğa bıraktığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Nazilli devlet hastanesi acil servisine kaldırılan genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Fatih MISIR / BURSA (İGFA)