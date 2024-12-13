Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katıldı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok, Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği’ne katıldı

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, iki ülke millî marşlarıyla başladı. Etkinlikte, Macar Devlet Halk Müzik Topluluğu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Modern Folk Müziği Topluluğu, Türk Dünyası Müzik Topluluğu, İstanbul Tarihî Türk Müziği Topluluğu sahne aldı.

Şefler Cemi'i Can Deliorman, Cem Gürdal, Şükrü Alkan, Kornel Fekete Kovacs yönetimindeki orkestra ve müzik toplulukları, iki ülkenin kültürlerini yansıtan eserleri geniş kapsamlı sahne gösterisi formunda icra etti.

Etkinliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok'un eşi Zsuzsanna Nagy de izledi.

Bu arada İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinliğe katılan Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ile ayaküstü sohbet etti. Sohbete, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da eşlik etti. Programın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok ve Macaristan Başbakanı Orban ile katılımcıları selamladı.