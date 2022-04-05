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Besni’de motosiklet hırsızı yakalandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde otoparktan motosiklet çalan şahıs yakalandı.

05 Nisan 2022 Salı 14:23
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Besni’de motosiklet hırsızı yakalandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde otoparktan motosiklet çalan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni’de yediemin otoparkında gerçekleşen motosiklet hırsızlığı ile ilgili olarak Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu araştırmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren M.T., çaldığı motosikletle birlikle yakalandı. Motosiklet emniyet güçleri tarafından tekrar yediemin otoparkına teslim edilirken, şahıs ise gerekli işlemler için Besni ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Konu ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 05.04.2022 15:05
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