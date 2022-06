Besni'de uyuşturucuya 1 tutuklama

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde bilgi alan ekipler harekete geçti. Polis ekipleri tarafından adreslere düzenlenen operasyonda M.Y ile M.E., gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 19 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sorgulamaları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y., isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.E. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: PHA