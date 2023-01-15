Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Kaymakam Çağlar Partal,"Sorunları taraflarla görüşerek makul bir zeminde çözmek istiyoruz"dedi.

Besni Organize Sanayi Bölgesine ilave 363 hektarlık alanın bakanlık tarafından devrinin verilmesinin ardından çalışmalara bir an önce başlamak amacıyla OSB çevresinde bulunan parsellerin hak sahipleriyle toplantılara başlandı.

"Makul bir zeminde çözmek istiyoruz"

Besni Kaymakamlığında düzenlenen toplantıya İlçe Kaymakamı Çağlar Partal, Besni Belediye Başkanı E. Mehmet Emre, OSB Müdürü Doğan Kara ve hak sahipleri katıldı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan İlçe Kaymakamı Çağlar Partal,"35 hektarlık genişleme alanında parselasyon öncesi zemin çalışmaları hızla devam ediyor. Yine OSB ve ilçemiz için önemli bir yatırım olan TEİAŞ elektrik iletim hattının yapımı devam ediyor. Besni mevcut OSB alanında da tüm parselleri yatırıma açma çabasındayız. Mevcut OSB alanında şuan için bazı parsellerde yatırımın önündeki engel kamulaştırmadan kaynaklanan sorunlardır. Bu sorunları taraflarla görüşerek makul bir zeminde çözmek istiyoruz" diye konuştu.

"Taahhüt edilen zamanda yatırımın yapılmaması halinde tahsisler iptal edilecek"

Konuşmasının devamında Kaymakam Partal, şunları söyledi:

"Mevcut OSB konum olarak konut alanlarına yakın bir bölgede bulunuyor. Yakın olmakla birlikte OSB alanları ile konut alanlarının arsa değerleri arasında bir kıyaslama yapmak ve bu yolla OSB parsellerinin kıymetlerini takdir etmek çok yanıltıcı olur. OSB parselleri arsa yatırımı yapılacak alanlar değildir. OSB’de sanayi parsellerine sanayi yatırımları haricinde bir yapı yapılması, bunların kullanılması mümkün değildir. Tahsisi yapılmış ancak henüz yatırıma başlanılmamış veya inşaaları yarım kalmış alanları da yakından takip ediyoruz, bu alanlarda taahhüt edilen zamanlarda yatırımların yapılamaması durumunda bu tahsisleri iptal edeceğiz. OSB’ye yatırım yapmak için sırada bekleyen çok sayıda yatırımcı var. Besni OSB’de çarklar dönüyor, mevcut OSB ve genişleme alanımızdaki yatırımlarla birlikte Besni’nin bölgenin istihdam üssüne dönüşeceğini öngörüyoruz. TEİAŞ trafo indirme merkezi, elektrik iletim hattı ve genişleme alanının OSB’ye devri gibi stratejik yatırımlarda sürekli destekleri ile Besni’nin önünü açan Sayın Valimiz Mahmut Çuhadar’a ve Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Ahmet Aydın’a teşekkür ediyoruz"

