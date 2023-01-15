Ziyaretlerde Kaymakam Partal’a İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ve Şube Müdürü Ali Koca eşlik etti. Okul yöneticileri ve öğretmenleri ile bir araya gelerek okullarda sürdürülen eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Kaymakam Partal, öğrenci ve öğretmenlerden gelen talepleri de not etti.

Akyazı İlkokuluna yapılan ziyarette okulun çevre düzenlemesi ile ilgili öğretmenlerden gelen talepleri dileyen Partal,"Okulumuzun çevre düzenlemesi ile ilgili bazı problemleri görünüyor. Bu problemleri de yerinde görmüş olduk. Kaymakamlığımız marifetiyle gerekli düzenlemeleri yapacağız inşallah. Öğrencilerimizin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim görmelerini temin etmek için devletimizin imkanlarını vatandaşlarımıza sunmaya devam edeceğiz. Okulumuzun tertip ve düzeni için de öğretmenlerimize ayrıca teşekkür ederim" diye konuştu.

Daha sonra Besni İmam Hatip Ortaokuluna geçerek burada öğrenci ve öğretmenleri sınıflarında ziyaret eden Partal, yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonunda öğretmenlere ve okul yöneticilerine de teşekkür eden İlçe Kaymakamı Çağlar Partal ardından Besni Bilim ve Sanat Merkezinde de incelemelerde bulunarak öğrenci alımına hazırlanması konusunda bilgi aldı.

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel de Akyazı İlkokulundaki ziyaret sonrasında Topkapı İlkokulu ve Beşyol İlkokulunda incelemede bulundu. Öğrencilerin gelişim düzeyleri ve eğitim öğretim faaliyetleri değerlendirilerek yapılacak çalışmalarla ilgili öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunan Demirel daha sonrasında yaptığı açıklamada,"Öğrencilerin fayda sağlayacağı her türlü faaliyet ve etkinlikte gerekli desteğin ve rehberliğin sağlanacağını belirtmek istiyoruz. Öğretmen ve yöneticilerimizin de gerekli çalışmaları yaparak, özellikle kırsal kesim okullarımızın kalkındırılması ve daha sağlıklı, düzenli ve tertipli eğitim ortamlarına kavuşturulması için gereken özveriyi göstermelerini istiyoruz. Bunun için çalışan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

