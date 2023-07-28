Kerbela olayı, tüm Müslümanların ortak acısı olduğunu belirten Başkan turanlı,"Aşure Günü, sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed'in torunu ve dördüncü halifemiz Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hüseyin ile yakınlarının Kerbela çöllerinde şehit edildiği gündür. Kerbela olayı, tüm Müslümanların ortak acısıdır. Asırlar önce yaşanan bu büyük acıdan dersler çıkarak sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve barış duyguları temelinde birleşmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve bereketin simgesi mübarek Aşure Günü'nün tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini ve edilen ibadetlerin kabul olmasını diliyorum"dedi.

Kaynak : PHA