Adıyaman’ın Kâhta ilçesinde belediyesinin çalışmalarıyla tamamlanarak geçtiğimiz yaz ayında hizmete geçen Güney-Batı çevre yolu ilçenin ulaşım kalitesini artırarak, şehir merkezinin trafik yükünü hafifletti.

Çevre yolunun açılmasından bu yana şehir trafiğinde çok ciddi rahatlama olduğunu gördüklerine dikkati çeken Kâhta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, çevre yollarının çok güzel birer eser olduğunu belirterek, bu yatırımların zaman tasarrufunun yanında sürücülere yakıt tasarrufu da sağladığıyla ilgili konuştu.

Projelerin faydalı olduğunu gördükçe mutlu olduklarını söyleyen Turanlı,"Kâhta’mıza modern yollar, kaldırımlar ve sosyal alanlar kavuşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Her yeni projemiz, beraberinde yeni hizmetlerde getiriyor. Yeni açtığımız güzergâhlarda ayrıca toplu taşıma araçlarımızda halkımıza hizmet vermeye başlıyor. Bu da toplu taşımanın kalitesini ve konforunu artırarak hem yolcu için hem de araçlarımız için zaman ve yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu ve benzeri projelerimizin faydalı olduğunu gördükçe çok mutlu oluyoruz" şeklinde konuştu.