Başkan Torunoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi; “Maalesef bölgemizde deprem dolayısıyla büyük bir yıkım yaşandı ve derin yaralar açıldı. Yaşanan zorluklar karşısında, aziz milletimiz tek yürek oldu, eşsiz bir kardeşlik ve dayanışma örneği gösterdi. Bu mübarek günlerde yaralarımızı hep birlikte sarmaya da devam ediyor, acılarımızı paylaşıldıkça azaltıyor, birlikteliğimizi paylaştıkça pekiştiriyoruz. Zor ve zaman isteyen bir süreçten geçiyoruz. Aynı hassasiyetle imkanlarımız nispetinde birbirimize destek olmaya devam edelim ve kardeşlerimizin elini bırakmayalım.

Yaşadığımız asrın felaketinin ardından buruk bir şekilde idrak edeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Ne yazık ki, bu Kurban Bayramı’nı deprem ortamında kutluyoruz. Bu bayram birçoğumuz sevdiklerimizden ayrı bir şekilde bir tarafımız eksik olarak bayramı idrak edeceğiz. Bayramlar; sevgi, paylaşma, dayanışma ve barış gibi insana en çok yakışan değerlerin bir arada yaşanması halinde, hayatın nasıl güzelleştiğini görmemize vesile olan; kırılan kalplerin onarılması, yapılan hataların affedilmesi, kardeşlik duygusuna yer vermemiz gerektiği konusunda bir kez daha düşünmemizi sağlayan çok özel günlerdir. Bu özel ve mübarek günleri layığı ile yaşamayı temenni ederken, başta üyelerimiz olmak üzere deprem afetini yaşamış tüm kardeşlerimin mübarek Kurban Bayramını kutluyor, hayatını kaybeden tüm yakınlarımıza ve Odamız üyelerine Allah’tan rahmet diliyorum”

Kaynak : PHA