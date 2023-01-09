Başkan Torunoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi; “4 Ocak 1961’de kabul edilen, basın çalışanlarına ileri hakları getiren ve çalışma koşullarını iyileştiren ‘212 sayılı Kanunun Resmi gazetede yayınlanmasıyla beraber 10 Ocak tarihi, ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak ilan edilmiştir. Mesai kavramından uzak olarak görev bilinciyle çalışan basın mensubu arkadaşlarımızı takdir etmemek mümkün değildir. Toplumsal kalkınma ve gelişmenin sağlanmasında basınımızın kuşkusuz önemli bir yeri vardır. İletişim ve etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, kamuoyuna doğru haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyon içerir. Geçmişten günümüze kadar önemli bir gelişme gösteren medyamız, yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra, sanal ortamda da etkinliğini her geçen gün artırmakta olup demokrasimizin güçlenmesine katkılar sağlamaktadır. Bu gelişmede, şüphesiz en büyük pay, görevini fedakârca yapan basın çalışanlarına aittir.

Gerek ülke çapında ve gerekse ilimizde basın camiamız son derece saygın ve çağın gereksinimlerini karşılayacak modern tarzda mesleklerini icra eden basın mensuplarımızın, görevlerini yaparken karşılaştıkları zorluklara zaman zaman hepimiz şahit oluyoruz. Onların verdikleri haberlerle üzülüyor, mutlu oluyor, gururlanıyor, gazetecilerimizin derleyip hazırladıkları haberlerle gerçekleri okuyup izliyor veya dinliyoruz. İlimizde görev yapan basın camiamızın her bir ferdi bizler için çok değerli ve kıymetlidir. Haber alma gibi önemli bir kazanımımızın en önemli aktörleri olan basın camiamızın tüm çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyor, ifa ettikleri bu önemli görevin gözardı edilemez bir değer olduğunun altını çizmek istiyorum"