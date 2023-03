Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette ana gündem, deprem sonrası büyük bir ekonomik çıkmaza giren esnaf, tüccar ve sanayicinin toparlanmasıydı. Başkan Sadıkoğlu, Çakar'a TSO üyelerinin deprem sonrası öncelikli ihtiyacı olan finansmana erişim konusundaki yaşadığı sorunları aktarıp, talepleri detaylı bir şekilde iletti.

“Deprem yaralarını saracak kapsayıcı adımlar bekliyoruz”

Ziyareti değerlendiren Başkan Sadıkoğlu, “Depremlerin yaşandığı ilk günden bu güne şehrimizdeki tüm esnaf, tüccar ve sanayicimizin her türlü konuda yanında olmaya çalışıyoruz. İlk günler ekmek ve su olan acil ihtiyaç yerini ekonomik desteğe bıraktı. Gerek Odamız üyesi olan, gerekse esnaf odalarının üyesi olan her işletmenin büyük desteğe ihtiyacı var. Odamıza kayıtlı on bin üyemizi tek tek arayarak geçmiş olsun dileklerimizi iletip, taleplerini aldık. Üyelerimizin talepleri arasında en çok öne çıkan faizsiz ve uzun vadeli kredi desteği oldu. Talepleri bir dosya haline getirdik ve tüm platformlarda ilgili ve yetkili herkese sunuyoruz. Üyelerimizin özellikle acil ihtiyacı olan faizsiz kredi talebini ve bankalarla yaşadıkları sorunları Ziraat Bankası Genel Müdürü ve aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı olan Alpaslan Çakar Bey’e ilettik. Temennimiz üyelerimizin deprem yaralarını saracağı, il dışına giden iş insanlarının da geri dönmesine vesile olacak kapsayıcı adımların atılmasıdır. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.



Kaynak : PHA