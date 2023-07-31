Ziyarette konuşan Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Osmaniye Ticaret Borsası Başkanı Sayın Sait Çenet’e ve beraberindekilere Odamıza ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Sait başkanımız ve Osmaniye borsamız başarılı çalışmalara imza atıyor. Özellikle 6 Şubat’ta yaşadığımız depremlerden Osmaniye de etkilendi. Bizler Malatya’da hangi sorunlarla mücadele ediyorsak, Osmaniyeli tüccarımız da aynı sorunlarla mücadele ediyor. Umut ediyoruz ki depremin açtığı yarayı hep birlikte, birlik beraberlik içinde saracağız. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

OTB Başkanı Sait Çenet de, “Oğuzhan başkanımızın da ifade ettiği gibi aynı depremle aynı sorunları yaşıyoruz. Üyelerimizin sorunları aynı. Karşılıklı fikir alışverişi yapmak için bugün Malatya’dayız. Malatya TSO başkanımıza misafirperverliği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak : PHA