Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. Yılı ve Türkiye-Romanya arasındaki diplomatik ilişkilerin başlayışının 145. yıl dönümünün kutlandığı tarihi gece Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı eski Kültür Bakanı Yalçın Topçu, Romanya’nın eski Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu, TBMM Milli Savunma Komisyon Üyesi AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Yazıcı, Azerbaycan Milletvekili Hamzayev Nagiv , Bükreş Valisi Rares Hopinca, Dışişleri Bakanı - Adalet Bakanlığı Mihai Paşka, Dış İstihbarat Teşkilatı (SIE) Eski Başkanı Claudiu Saftoiu, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ve çok sayıda önemli ismin katılımıyla gerçekleşti.

Romanya’nın başkenti Bükreş’in ünlü mekanlarından Daimon'da gerçekleşen geceye katılanlar memnun kaldı ve geceyi sonuna kadar izlediler.

Gala’ya gelen konukları dörtlü keman virtüözlerinin Bach, Mozaart, Beethoven ve Schubert klasik müziği karşıladı.

GALA salonunun Türk ve Romen bayraklarıyla donatılmış olması ise ayrı bir ciddiyet mesajı sundu. Salonda ayrıca efsane Romen Lider Stefan Cel Mare’ nin oğluna vasiyetindeki "Belki de yakında himayeye muhtaç olacaksınız. Kendinizi Türklere emanet edin. Adil ve merhametlidirler." sözü ile Nicolae Titulescu’nun ‘’ Boğazlar Türkiye’nin kalbidir diyebilirim. Ama aynı zamanda Romanya’nın akciğerleridirler" ve "Bir bölge, co ve yoguslavya’nın kaderini de bağladı" şeklindeki pankartlar da

yer aldı.

İki ülkenin istiklal marşının okunmasının ardından Romanya’nın ünlü sanatçıları birbirinden güzel eserlerini seslendirerek salonu coşkuya boğdular. Gecenin ortasında sahne alan Türk halk müziğinin güçlü sesi Esat Kabaklı, müzik hayatının 50’nci yılında sesinden ve bağlamasından enfes bir müzik dinletisi sundu. Malazgirt türküsü ve Kerkük türküsüne salonda Türkçe bilen ve bilmeyen herkes eşlik ettiler. Esat Kabaklı izleyicilerden büyük alkış desteği aldı.

Geceyi izlemek üzere günün erken saatlerinde yerini belirleyen Türk ve Romen basın ve media mensupları, gecenin ilerleyen saatlerinde detay haber almak için adeta birbirleriyle yarış etti. Canlı ve paket yayınların yapıldığı müthiş gecede ayrıca ünlü isimlerle röportajlar da yapıldı.

Operadan, folklora, müzik dinletisinden gösterilere kadar etkinliklerin düzenlendiği Cumhuriyet kutlamasında, Türk Romen folklor ekibinin gösterisi göz doldurdu.

Azerbaycanlı Türk dünyası moda tasarımcısı Halilova Gülnara yönetimindeki Türk Dünyası moda defilesi ise konukları hayran bıraktı.

Türk topluluklarındaki bayan giyimlerinden örnekler sunan GALA izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Mankenler Türk kıyafetlerinden sonra 2024’ ün Romen giyimlerinden de örnekler sundular.

Romanya’ nın ünlü sinema oyuncusu ve aynı zamanda TVR TV sunucusu Florina Constantinescu ile beraber geceyi sunan Türk sanatçı ve aynı zamanda RTTSO Başkan Yardımcısı olan Gazi Demirel’ de galada doğum gününü kutladı.

Tamer Atalay, müthiş bir tezahurat ile davet edildiği sahnede duygu yüklü bir konuşma yaptı. Başkan Tamer Atalay "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı ve Türkiye- Romanya arasındaki diplomatik ilişkilerin 145. yılı münasebetiyle ilgili “Romanya bizim kardeş ve dost, aynı zamanda ikinci vatanımızdır. Bu bayramı burada hep birlikte kutluyor olmaktan kıvanç duyuyoruz” dedi.

Tamer Atalay konuşmasında ilerideki nesilleri sağlıklı ve bilinçli yetiştirebilmek için, çocukların özellikle silah ve benzeri şiddet aşılayan oyuncaklardan uzak tutulması gerektiğine ve yaşamın her alanında bunların önemsenmesi gerekliliğine dikkat çekmesi salonda alkış aldı.

Dönemin Bükreş Büyükelçisi Volkan Bozkır ve Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay’ ın girişimleri üzerine Romanya’da bulunan Atatürk Büstü’nün oluşturulmasına onay veren Romanya eski Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu (1996-2000) ise, “Böyle bir gecede aranızda olmaktan son derece mutlu ve gururluyum” dedi. Eski Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu, başkan Tamer Atalay’a atıfta bulunarak, ‘’Sevgili eski Dostum Tamer başkan az önceki konuşmasında Romanya’ yı ikinci vatanım olarak görüyorum dedi. Ben de burada sizlerin arasında Türkiye’ yi ikinci vatanım olarak görüyorum‘’ deyince konukların ayakta alkışlarına tanık oldu.

Türkiye’den geceye katılan onur konuğu Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Yalçın Topçu ise Türk ve Romen ilişkilerinin önemine vurgu yaptı. Baş Danışman Yalçın Topçu, ‘’Türkiye ve Romanya’nın tarihi bağları olan iki stratejik dost halk ve devlet olduğuna değinerek “Dost ülke Romanya’da yaşayan on bini aşkın vatandaşımız ve 70 binden fazla Kırım Tatarı, Nogay, Türkmen ve Gagavuz Türkü soydaşlarımızın varlığı da, birbirine toprak sınırı olmayan iki dost ülkenin arasındaki komşuluk sınırı ve gönül köprüsüdür” ifadelerini kullandı.

Yalçın Topçu konuşmasına şöyle devam etti:

"Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum' diyen Türk edebiyatının önemli şairlerinden mütefekkir, yazar, siyasetçi ve diplomat Yahya Kemal Beyatlı’ yı (1 Kasım 1958) vefatının yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyor ve sizlerin kıymetli varlığını ve dost Romanya halkını, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve şahsım adına en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyor, hayırlı akşamlar diliyorum.

Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odamızın, Cumhuriyetimizin 100. yılı ve Romanya-Türkiye arasındaki Diplomatik İlişkilerin 145. yılını kutlamak amacıyla düzenlediği, Türk-Romen Dostluk, Kültür ve Sanat Gecesinin iki ülke arasında her alanda var olan iyi ilişkileri daha da ileri seviyelere taşımasına vesile olacağı inancı ile Oda Başkanımız Sayın Tamer Atalay’a ve değerli yönetimine, emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Türkiye ve Romanya tarihi bağları olan, siyasi, ekonomik, kültürel ve insani ilişkilerindeki gücünü de bu tarihi ve kalıcı dostluktan alan stratejik ortak iki dost halk ve devlettir. Ve tabii ki, dost ülke Romanya’da yaşayan on bini aşkın vatandaşımız ve 70 binden fazla Kırım Tatarı, Nogay ve Türkmen, Gagavuz soydaşlarımızın varlığı da, birbirine toprak sınırı olmayan iki dost ülkenin arasındaki komşuluk sınırı ve gönül köprüsüdür. Ayrıca Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk’ün dostumuz Romanya ile ilgili 20 Mart 1937'de söylediği ve Türk milletinin bugün içinde duygularına tercüman olan; 'Her gün kudreti daha artan bir Romanya’yı bütün kalbimizle destekleriz. Dostluğumuz kadar sıkı ve güvenilirdir ki, Romanya daha kuvvetli oldukça biz de kendimizi daha kuvvetli sayarız. Milletleri antlaşmalardan çok duygular bağlar. Romanya kalbimizde kardeşçe yer tutmuştur' sözlerini hatırlatarak diyorum ki, Romanya ve Türkiye iki ezeli ve ebedi dost olarak dünya döndükçe var olsunlar. Sözlerime son verirken ifade etmek isterim ki, Türk milleti dünya barışını tehdit eden Filistin ve Ukrayna başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesindeki bütün savaşları, terör örgütü eylemlerini kınıyor ve lanetliyor. Ve Türk milleti, İsrailli sivil kayıpları da asla tasvip etmeyip kınadığı gibi, Netanyahu hükümetinin 7 Ekim' den bu yana Gazze' deki çocuk, kadın, sivil halka karşı işlediği insanlık suçlarını, hastane, kilise ve camilere karşı yaptığı saldırıları da kabul etmiyor ve nefretle kınıyor.

Türk milleti tarihin çeşitli zamanlarında İsrailoğulları’ na uygulanan vahşete katliama sessiz kalmayıp nasıl onlara kol kanat gerip yurdunu yuvasını açtıysa bugünde Filistin halkına karşı işlenen insanlık suçuna sessiz kalmıyor. Filistin halkının haklı davasını da destekliyor. Türk milleti; dil, din, ırk ayrımı yapılmadan bütün insanlık için Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk' ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesinin dünyaya hâkim olmasını istiyor."

Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Yalçın Topçu’ya 'Türk Dünyasına Hizmet Ödülü' verildi.

Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Yalçın Topçu’ nun konuşmasının ardından, tekrar sahneye davet edilen Romanya’nın eski Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu ve Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay tarafından "Türk Dünyasına Hizmet Ödülü" verildi

Baş Danışman Yalçın Topçu, ödüle ilişkin teşekkür konuşmasında,"Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odamızın, Cumhuriyetimizin 100. yılı ve Romanya-Türkiye arasındaki Diplomatik İlişkilerin 145. yılını kutlamak amacıyla düzenlediği Türk-Romen Dostluk, Kültür ve Sanat Gecesinin iki ülke arasında her alanda var olan iyi ilişkileri daha da ileri seviyelere taşımasına vesile olacağı inancı ile Oda Başkanımız Sayın Tamer Atalay’a ve değerli yönetimine, emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Mehmet Ali Cevheri ’ye Balkanlar’da ve Romanya’da Türkiye’nin bölge ülkeleriyle ilişkilerinin geliştirilmesinde gösterdiği gayretlerden dolayı ‘Üstün hizmet ödülü’ Romanya eski Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu tarafından verildi.

Başkan Zeynel Abidin Kıymaz’a "İletişim Ödülü"

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz'a Türk-Romen ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çabaları, gazetecilik mesleğinde toplumu bilgilendirmede objektif tutumu ve başarısı nedeniyle 100.yıl iletişim ödülü verildi.

Kıymaz ödülü aldıktan sonra Türkiye’yi yurt dışında başarıyla temsil eden Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek şunları söyledi: "Romanya’da 14 bin iş adamı çeşitli sektörlerde iş yapıyor. 30.000 kadar Türkiye’den vatandaşlarımız burada. 100.000 civarında Tatar Türkü var Romanya’da tarihi bağlar ikili ekonomik ve sosyal ilişkiler bizleri Türkiye ve Romanya olarak bizi biri birimize sım sıkı bağlıyor.

Romanya’ya geldiğimde Romanya’da vatandaşlarımızı da çeşitli alanlarda gelişmiş büyümüş olarak görüyorum. AB içerisinden bundan sonra Türkiye’ye desteklerinin olacağını düşünüyorum. Yaşasın Türk-Romen işbirliği" dedi.

Cumhuriyet Galasında çeşitli kategorilerde ödüle layık görülenler Cumhurbaşkanları makamından ödüllerini aldılar.

Katılımın diplomatik ve yüksek düzeyde olması bakımından Romanya tarihinde bir ilk olan RTTSO’ nun 'Cumhuriyet Galası’ gecesinde Romen kanadının ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamı ile Baş Danışman Yalçın Topçu verirken, Türk kanadının ödüllerini ise Romanya’nın eski Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu sundu.

Dönemin Romanya Büyükelçisi Volkan Bozkır ve Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay’ın özverili girişim ve çalışmalarıyla Romanya’nın kalbi Bükreş’in en çok ziyaret edilen noktasında ebedi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk büstünün oluşturulmasına onay veren Romanya eski Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu’nun gecenin başından yaklaşık sonuna kadar kalması ise Türk toplumuna gösterdiği değerin bir örneği olduğu da kaydedildi.

Muhteşem gecede İz Bırakanlar; Gala Gazi Demirel 13. Başarı ve Kariyer Ödülleri Gecesi’ de gerçekleşti. Gala’ da çeşitli kategorilerde ödüle layık görülen İş, sanat, bürokrasi ve medya dünyasının seçkin isimleri ödüllerine kavuştu.

Geceye Azerbaycan’dan da katılım yüksek düzeydeydi. Azerbaycan Gence Milletvekili Hamzayev Nagiv, Azerbaycanlı Türk dünyası moda tasarımcısı Halilova Gülnara, Azerbaycan Milli Kahramanı Karabağ Savaşı’ nda gösterdiği kahramanlıkla dillere destan olan İbad Hüseyinli ve Azerbaycan basınından gazeteciler katılım gösterdi.

Bükreş Valisi Rares Hopinca, Dışişleri Bakanı - Adalet Bakanlığı Mihai Paşka, Dış İstihbarat Teşkilatı (SIE) Eski Başkanı Claudiu Saftoiu, TBMM Milli Savunma Komisyon Üyesi AKP Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Azerbaycan’dan Milletvekili Hamzayev Nagiv, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Azerbaycanlı Türk dünyası moda tasarımcısı Halilova Gülnara, Azerbaycan Milli Kahramanı İbad Hüseyinli, Romanya – Türkiye İkili Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı, OFL Başkan Yardımcısı - Ulusal Liberal Parti - İş Ortamı Etki Alanı üyesi Liliana Bogdan, MUSİAD Romanya Başkanı Cem Aksoy, Türk Yatırım Derneği Başkanı Nazmi Doğan, Devlet Müsteşarı - Ciprian-Adrian Florescu, Ulusal Vatandaşlık Otoritesi Başkan Yardımcısı Dragos Bogdan, Eski Maliye Başkan Yardımcısı Ulusal Mali Yönetim Ajansı Florian Dudu, Belediyeler birliği Başkanı Alexandru Enachescu, Emniyet Baş Komiseri - Ekonomik Suçları Araştırma Müdürlü Corneliu-Mugurel Cozmanciu, Türkiye Cumhuriyeti Parlamentolararası Dostluk Grubu Üyesi Cristian-Paul Ichim Milletvekili , Bükreş eski Valisi Paul Petrovan, Dr.Ing. Cristian Romeo Erbasu, İnşaat Dernekleri İşverenleri Federasyonu Başkanı Cristina Chiriac, Ulusal Kadın Girişimciliği Konfederasyonu – CONAF Başkanı Anca Hendea, Dinler Devlet Sekreterliği Devlet Sekreteri Diana-Ștefana Baciuna, Kültür Bakanlığı Devlet Sekreteri Cecilia Vaduva, Avrupa Yatırımları ve Projeleri Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Daniel Baciu, Ulusal Kamu Pansiyonu Başkanı Ulusal Yatırım Şirketi Danışmanı, Bogdan Onea, Balkan Ticaret Odası Başkanı Liviu Pandele, Ekonomi Bakanlığı temsilcileri, Avrupa Yatırımları ve Projeleri Bakanlığı Danışmanı Ramona Nedea, Ekonomi Bakanlığı Danışmanı Cosmin Neda, Reality TV Başkanı Maricel Pacuraru, Romanya Profesyonel Gazeteciler Birliği Başkanı, Eski Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Sorin Stanciu, Kanal D CEO’su Uğur Yeşil, Romanya-Türkiye İkili Ticaret Odası Yönetim Kurulu, Romanya-Türkiye İkili Ticaret Odası üyeleri, Rumen futbol antrenörü ve eski futbolcu Daniel Pancu, sanatçı Esad Kabaklı, Romanya devlet temsilcileri, Romanya Parlamentosu, Bakanlıklar, Kurumlar, İşadamları, Türk Romen sivil toplum kuruluşları, Türki Cumhuriyetlerin temsilcileri, Evlad-ı Fatihan ve Türk dünyasının duayenleri ile Türk Romen yazılı ve görsel basın ve medyası ve Türk Romen iş dünyası katıldı.

Türkiye-Romanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay program sonrası yaptığı açıklamada "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında böyle bir etkinlik yaparak tarihi bir programa imza attık"dedi.



