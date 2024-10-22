"Siyaset Camiasından Büyük Tepki"

Bahçeli’nin bu açıklaması, siyasi çevrelerde büyük yankı buldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, BBP Lideri Mustafa Destici, Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş ve Ankara Milletvekili Koray Aydın gibi birçok isim, Bahçeli’nin çağrısına sert eleştirilerde bulundu. Özdağ, Bahçeli’yi, bu açıklamalarının Türk milletinin birliğine zarar vereceği konusunda uyardı.

MHP İçinde Rahatsızlık ve İstifalar

Bahçeli’nin çağrısının MHP içerisinde de rahatsızlık yarattığı bildirildi. MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, “umut hakkı” tanımını savunarak, “Bu kavram müebbet ağır hapis cezasına mahkum edilmiş hükümlünün bir gün salıverilmeyi beklemek hakkını ifade etmektedir,” dedi. Ancak bu savunma, parti içindeki rahatsızlığı gidermeye yetmedi.

Birçok MHP üyesi, Bahçeli'nin açıklamalarının ardından e-Devlet üzerinden siyasi parti üyeliklerini sonlandırdıklarını duyurdu. MHP’nin kuruluş amacından koptuğunu ve değerlerini kaybettiğini belirten vatandaşlar, üyelik iptallerini sosyal medyada paylaşarak, Bahçeli’nin sözlerinin partiyi olumsuz etkilediğini ifade etti.

Sosyal Medyada Tepkiler Büyüyor

MHP üyeleri, sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlarda, partinin ideolojik duruşunu yitirdiğini ve Bahçeli'nin çağrısının kendilerini rahatsız ettiğini dile getirdi. Tepkiler, partinin içinde bulunduğu durumu sorgulayan birçok kullanıcı tarafından desteklenirken, MHP'nin geleceğiyle ilgili belirsizlikler artmaya başladı.

Bahçeli’nin bu açıklamaları, siyasi arenada tartışmaları derinleştirirken, MHP’nin içindeki huzursuzluğun ve istifaların da devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Kaynak : PHA