Tahmini Okuma Süresi: dakika

Adıyaman’da yaşanan depremin ardından birçok okul ve kütüphanelerin zarar görmesinden dolayı Gazeteci - Yazar Necati Atar okul ziyaretleri esnasında görüştüğü öğretmen ve öğrenci talepleri doğrultusunda özellikle öğrencilerin evlerinin hasar gördüğünden kitaplarını kaybetmesi ve birçok kütüphanenin zarar görmesi sebebiyle başlatmış olduğu “Kitap Bağış Kampanyası" için Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç büyük destek verdi.

Kalkınmanın en büyük etkeni bilgi topluluğu olmak olduğunu ifade eden Başkan Kılınç,"Başta Necati Bey’e gösterdiği duyarlılıktan ötürü teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin için en güzel armağan kitaptır. Kültürel, sosyal ve ekonomik olarak kalkınmamızın en büyük etkeni bilgi topluluğu olmaktır bunun öncüsü ise kitaptır. Bu güzel bağış kampanyası için Necati Bey’e çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin eğitim ve öğretim noktasında her zaman en büyük destekçileri olacağım, onları en güzel yerlerde görmek benim için gurur kaynağı olacaktır."dedi.

Kitap bağış kampanyasını başlatan Atar; amaçlarının hem okul kütüphanelerini hem de öğrencileri yeniden kitapla buluşturmak olduğunu söyleyerek bu kapsamda duyarlılığından ve kitap bağış kampanyasına vermiş olduğu büyük destekten dolayı okullar ve öğrenciler adına Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ a teşekkürlerini iletti.



Kaynak : PHA