Kahta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, ilçenin yoğun kullanılan güzergâhlarından biri olan Yeni Mahalle 1122 Nolu Sokak'ta beton asfalt serimi öncesinde freze çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında mevcut asfalt tabakası özel iş makineleriyle kazınarak yeni asfalt uygulaması için uygun zemin hazırlanıyor. Yol yüzeyindeki deformasyonların giderilmesi ve yeni asfaltın daha uzun ömürlü olması amacıyla yapılan çalışmaların ardından zemin güçlendirme ve altyapı düzenlemelerinin tamamlanacağı, daha sonra ise beton asfalt serimine geçileceği bildirildi.

'Çalışmalar ilçe genelinde sürüyor'

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların program dahilinde sürdürüldüğünü söyledi.

İlçe genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde yol yenileme çalışmalarının devam edeceğini belirten Hallaç, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanlarına kavuşmasının hedeflendiğini ifade etti.

'Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracağız'

Başkan Hallaç, 'Allah'ın izniyle ilçemizde bozuk yol bırakmayacağız. İmkânlarımız dâhilinde ilçemizin tüm mahallelerinde ihtiyaç duyulan yolları yenileyecek, vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yollarda ulaşım sağlaması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yol yapım çalışmalarımız başlamış olup ivedilikle devam etmektedir' dedi.

Çalışmalar süresince vatandaşların gösterdiği anlayış ve destekten dolayı teşekkür eden Hallaç, Kahta Belediyesi'nin planlanan program çerçevesinde ilçenin farklı noktalarında asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Hallaç, 'Yeni Mahalle 1122 Nolu Sokak'ta devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgemiz modern, konforlu ve uzun ömürlü beton asfaltla buluşacak. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Kahta Belediyesi yetkilileri, yol yapım ve asfaltlama çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda ilçe genelinde devam edeceğini bildirdi.

Kaynak : PERRE