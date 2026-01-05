AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, son iki ayda gerçekleştirilen üye çalışmaları ve Türkiye genelindeki güncel üye sayılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Çadır, 18 Ekim 2025 itibarıyla Adıyaman genelinde 74 bin 337 olan üye sayısının, son iki ayda yapılan 10 bin 505 yeni kayıtla 84 bin 842'ye yükseldiğini açıkladı. Türkiye genelinde ise AK Parti'nin üye sayısının 664 bin 568 artışla 11 milyon 543 bin 301'e yükseldiği bildirildi.

'Gönül Seferberliği Sahada Karşılık Buldu'

Yaklaşık iki ay önce göreve başladıklarını ifade eden Başkan Çadır, bu süreçte teşkilatın tüm kademeleriyle sahaya indiklerini vurguladı. Vatandaşların umudunun, beklentisinin ve ihtiyaçlarının AK Parti'de olduğunu sahada bir kez daha gördüklerini belirten Başkan Çadır, gönül seferberliğinin temel amacının oy versin ya da vermesin tüm vatandaşlarla kucaklaşmak olduğunu kaydetti.

Hane ziyaretleri, esnaf buluşmaları, mahalle toplantıları ve köy ziyaretleriyle kurulan gönül dilinin AK Parti'ye olan teveccühü artırdığını dile getiren Başkan Çadır, bu ilginin üye kayıtlarıyla resmiyet kazandığını söyledi.

Başkan Çadır açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Yaklaşık iki ay kadar önce bu ulvi göreve atanmam ile birlikte, bir yandan teşkilat çalışmalarımızı sürdürdük, diğer yandan gönül seferberliği ile AK Partimize yeni üyeler kazandırmak için tüm teşkilatlarımız ve dava arkadaşlarımızla birlikte kollarımızı sıvadık. Allah'a hamd olsun ki hedefimizi de aşarak üye sayısına çok kısa bir zaman aralığı içerisinde ulaştık. Birazdan vereceğim rakamlarda göstermektedir ki aslında tarihi bir eşiği de aşmış bulunmaktayız.

Sahada , vatandaşlarımızın umudunun, beklentisinin ve ihtiyaçlarının partimizde olduğunu bir kez daha gördük. Gönül seferberliğini şiarımız olarak belirlerken asıl amacımız, partimize oy versin ya da vermesin hizmet ettiğimiz bütün hemşehrilerimizle kucaklaşmak , bir araya gelmekti bu bizim için çok değerli ve çok kıymetliydi. Hane ziyaretlerimizde, esnaf ziyaretlerimizde, mahalle toplantılarımızda, köy buluşmalarımızda vatandaşlarımızla kurduğumuz karşılıklı gönül dili AK Partimize olan teveccühü ve sevgiyi bir kat daha arttırdı. Bu yaklaşımı çok önemseyerek ,kıymetli bularak büyük AK Parti ailemize üye kayıtlarını yaparak gönül bağını aynı zamanda resmileştirdik. Bu vesileyle yeni üyelerimiz de organik bir ilişki kurmuş oluyor. Bu organik ilişkiyi çok daha diri ve canlı hale getirmek için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da daha çok çalışacak daha çok gayret göstereceğiz. . AK Partinin Farkı , Rumuzu , alametifarikası üyeleriyle beraber süreçleri yöneten siyasi bir hareket olmasıdır. . Bunu daha aktif ve canlı bir şekilde önümüzdeki dönemde de yapmaya devam edeceğiz.

'AK Parti Adıyaman'da İki Ayda 10 Bin 505 Yeni Üye Ulaştı'

Her geçen gün büyüyen AK Parti Ailemize yeni üyeler kazandırmak adına özveriyle sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında güncel rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. 18.10.2025 itibariyle il genelinde toplamda 74 Bin 337 olan üye sayımızı, iki ay içerisinde 10 Bin 505 yeni üye kaydı yaparak toplamda 84 Bin 842 sayısına ulaştık. Yargıtay Başkanlığı tarafından da 2 Ocak 2026'da açıklanan resmî verilerle, AK Parti'nin üye sayısı 10.547 artarak 84.842'de ulaşmıştır.

'Teşkilatımızın Heyecan ve Motivasyonu Yüksek'

Hali hazırda yeni üye kayıt girişlerimiz devam etmektedir. Elbette üye sayımızın çokluğu ile iftihar ederken AK Parti Ailemize yeni üyeler kazandırmaya da devam edeceğiz. Bu kapsamda inşallah hem içinde bulunduğumuz kış aylarında hem de önümüzdeki yaz aylarında da çok daha yoğun bir çalışma temposuyla dava arkadaşlarımızla yoğun gayret göstereceğiz. Bu kardeşlik ve kucaklaşma seferberliğiyle inşallah adım adım milletimizle bir kez daha kucaklaşacağız, bir kere daha gönül köprüleri kuracağız. Teşkilatımızın heyecan ve motivasyonu yüksek, milletimizin AK Partimize desteği tam. Teşkilatlarımızda daha önce görev almış, bizlere gönül vermiş arkadaşlarımız başta olmak üzere bütün milletimizle yoğun bir şekilde bir kere daha bir araya gelmenin adımlarını atacağız. Bu vesileyle üye seferberliği kapsamında sahada büyük bir özveri, gayret ve fedakârlıkla çalışan Milletvekillerimize, ana kadememize İl, ilçe ve belde teşkilatı başkanlarımıza ve yönetimimize, Kadın Kollarımıza, Gençlik Kollarımıza, belediye başkanlarımıza, il genel ve belediye meclis üyelerimize, mahalle ve köy temsilcilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Toplantımızın bu bölümünde ise Dünyanın en büyük ailesi olan AK Parti ailesinin Türkiye genelinde ulaştığı rakamları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yargıtay Başkanlığı tarafından 2 Ocak 2026'da açıklanan resmî verilere göre, AK Parti'nin üye sayısı 664.568 artarak 11.543.301'e ulaşmıştır. Bu artış, Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının somut bir göstergesi olmuştur.

AK Parti, kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürütmeyi esas almış; talep ve beklentileri doğrudan sahadan okuyarak karar süreçlerini bu iradeyle şekillendirmiştir. Atılan her adımda milletle kurulan bu güçlü bağ, AK Parti'yi Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi hareketi hâline getirmiştir.

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen iktidar yılları boyunca AK Parti, siyaseti kapalı salonlardan değil; milletin içinde, milletle birlikte ve millet için yürütmüştür. Açıklanan üye artışı, yalnızca sayısal bir büyümeyi değil; bu liderliğe, bu anlayışa ve ortaya konulan istikrarlı vizyona duyulan güveni de açıkça ortaya koymaktadır.

AK Parti, farklı sosyal kesimleri ve hayat tarzlarını ortak hedefler etrafında buluşturan, 'Biz Büyük Bir Aileyiz' anlayışıyla yoluna devam eden güçlü bir siyasi harekettir.

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerleyen AK Parti, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin taleplerini merkeze alan bir siyaset anlayışıyla çalışmalarını sürdürecektir.

Teşkilatlarımızın sahadaki gayreti, üyelerimizin fedakârlığı ve milletimizin desteğiyle büyüyen bu yapı, ülkemizin geleceği için aynı inanç ve azimle çalışmaya devam edecektir.

Yargıtay'ın açıkladığı tablo göstermektedir ki AK Parti, milletimizin partisidir ve milletimizin partisi olmaya devam edecektir.

11 milyon 543 bin üyeden oluşan büyük AK Parti ailesi olarak;

Dünyanın en büyük siyasi hareketlerinden birini, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde omuz omuza büyütmenin onurunu yaşıyoruz. İnançla, emekle ve fedakârlıkla çıktığımız bu yolda; durmadan, yorulmadan Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. Bu vesileyle basın toplantımıza katılım gösteren tüm arkadaşlarımız teşekkürlerimi sunuyor çalışmalarında başarılar diliyorum.'

