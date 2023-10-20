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"Mazlumların yanında olduğumuzu haykıracağız"

Filistin’deki katliama dikkat çeken AK Parti Kahta İlçe Başkanı Osman Çetinkaya, “İsrail'in, Filistin'deki sivillere ve çocuklara yönelik gerçekleştirdiği saldırı sonucunda ümmetin en güçlü sesi Türkiye'nin her yerinden dualarımızı oradaki kardeşlerimize göndererek onların ve mazlumların yanında olduğumuzu haykıracağız” dedi.

"El ele vererek gönül iş birliği yapalım"

Kâhta’nın refahı ve gelişimi için, muhtarların önemli kilit taşları olduğunu belirten Başkan Çetinkaya, muhtarlarla birlikte el ele vererek, gönül birliği içerisinde kenti en güzel noktalara taşıyacaklarını söyledi.

"Kahta kazanacak"

Başkan Çetinkaya; “Kâhta’yı en güzel noktalara taşıyacağız. Bunu siz olmadan yapamayız. Muhtarlıklarımızla birlikte yapacağımız çalışmalarla çalınmadık kapı, dokunmadık el bırakmayacağız. Kahta kazanacak! Hemşerilerimiz kazanacak” dedi.

"Muhtarlarımıza destek olmaya devam edeceğiz"

Muhtarlar Günü dolayısıyla tüm muhtarların gününü kutlayan Başkan Çetinkaya, “19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tüm muhtarların bu anlamlı ve özel gününü kutluyorum. Bizler de hizmetin yerelde başladığını bilerek her zaman sizlere destek vermek için çok gayret ettik edeceğiz. İmkanlar dahilinde elimizden gelen tüm desteği vermeye çalıştık ve çalışıyoruz. Bugüne kadar ne yaptıysak bundan sonra daha fazla yaparak, sizlere destek olmaya gayret edeceğiz” dedi.

Program sonunda mahalle muhtarlarının istek ve talepleri ele alındı.

Kaynak : PHA