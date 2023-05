Medeniyetin beşiği Kahta’nın yıllarca herkesin kardeşçe bir arada yaşadığı bir şehir olduğunu belirten AK Parti Kahta İlçe Başkanı Osman Çetinkaya, hoşgörüyü birlikte inşa edeceğini ifade ederek, herkesin düşüncesini hür bir şekilde anlatabileceğini, barışın ve hoşgörünün diyarında, hiç kimsenin ülkenin huzurunu bozmaya hakkının olmadığını söyledi.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde bütün vatandaşlara çok ciddi sorumluluk düştüğünü belirten AK Parti Kahta İlçe Başkanı Osman Çetinkaya, ‘Türkiye Yüzyılı’ formatında ülkenin yeni bir şahlanış dönemine geçtiğini vurguladı.

Kahta’nın sosyo ekonomik gelişimi, bütün potansiyellerinin değerlendirilmesi için birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Başkan Çetinkaya, toplumsal barışın ve kamu düzeninin geliştirilmesi, halkın refahının arttırılması, ekonomik ve sosyal kalkınmanın çok daha iyi olmasına yönelik yoğun bir çaba içerisinde olduğunu ifade etti.

“AK Parti’ye gösterilen ilgiden dolayı son derece mutluyuz”

Alt yapıdan sosyal projelere, eğitimden sağlığa bir çok proje için gece gündüz kafa yorduklarını belirten Başkan Çetinkaya, “Görevi devraldıktan sonra Kahta’da da çok güzel bir istişare sürecini başlattık. Yeni ve büyük bir heyecanla görevimizin başına geçtik. Bizler AK Parti olarak değişimi bir tazelenme ve yenilenme olarak algılıyoruz. Tabi bu bayrak yarışında önemli olan meziyet, bayrağı en güzel şekilde devredebilmektir. İlçemize daha iyi hizmet etmek için toplumumuzun her kesimi ile sivil toplum kuruluşlarıyla ve kanaat önderleriyle görüştük. Fikir ve düşüncelerini aldık. Bu anlamda görüşmelerimiz hala devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında köy köy, mahalle mahalle dolaşıyoruz. Halkın taleplerini dinliyoruz. Ziyaret esnasında özellikle vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. AK Parti’ye gösterilen ilgiden dolayı son derece mutluyuz. Kâhta’mızın her mahallesi, köylerimizin her bir noktasına eserler kazandırmış, yatırımlar yapmış olan AK Parti’nin bir neferi olarak gittiğimiz her yerde halkımız bize teşekkür ederek, yeni yatırımlar istiyor. Hem ilçedeki hem de köylerdeki muhtarlarımızın taleplerini alıyoruz. Çözüm noktasında notlar alarak ilgili yerlerle görüşmeler yapıyoruz” dedi.

“Herkes düşüncesini hür bir şekilde anlatmalı”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kahta mitingi öncesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Çetinkaya, “Bütün siyasi parti ve düşüncelere saygı duyuyoruz. Kahta’mız, Adıyaman’ımız, barışın ve hoşgörünün diyarıdır. Yarın ilçemize gelecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun burada rahat bir şekilde siyaset yapması için bizler üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız. Hep birlikte hoşgörüyü inşa edeceğiz. Herkes düşüncesini hür bir şekilde anlatmalı. Hiç kimsenin sadece Kahta’nın değil, ülkemizin de huzurunu bozmaya hakkı yoktur” dedi.

