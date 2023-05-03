Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Ak Parti vekil adayları Resul Kurt ve Mustafa Alkayış ile beraber Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi atında olan hastaları ve hasta yakınlarını tek tek ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Başkan Kılınç ziyaret sonrasında yaptığı konuşmada: “Hastalarımızın en kısa süre içerisinde tedavilerinin tamamlanıp sağlıklarına kavuşarak taburcu olmalarını temenni ediyorum hepsine rabbimden acil şifalar diliyorum” dedi.

Hasta yakınları ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Kılınç’a ve Ak Parti milletvekili adaylarına teşekkürlerini ilettiler.



Kaynak : PHA