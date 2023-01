Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'i ziyaret ederek, yatırımların hızlandırılması yönünde istişarede bulundu.

Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Aydın, gençlerin sosyal aktivitelerini her alanda takip ettiklerini söyledi.

Aydın, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Adıyaman ve ilçelerinde devam yatırımlar ile ilgili olarak her aşamada takip sağlıyoruz. Gençlerimiz ile ilgili olarak devam eden yatırımlara daha çok hassasiyet gösteriyoruz. Gençlerimizin her alanda ihtiyaç duydukları sosyal aktivite alanlarını kazandırmak için çaba gösteriyoruz. Spor etkinlikleri ile hayat disiplini kazanan, güzel ahlak ve örnek davranışlara sahip gençlerimiz için her türlü fiziksel mekanlar için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İlimizin dört bir yanını donattığımız bu merkezler Gençlerimizin buluşma noktası oluyor. Adıyaman için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."