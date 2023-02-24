Bakan Karaismailoğlu, "Deprem sonrasında Adıyaman'da büyük bir göç oldu, göç eden vatandaşlarımızın tekrardan memleketlerine dönmeleri ekonomik ve ticari hareketliliğin sağlanması onların geri dönmesi için bir sebep olacaktır" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde büyük bir yıkım yaşayan Adıyaman'da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Depremin ilk gününden beri Adıyaman'da Afet Koordinasyon Merkezini yöneten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kentin büyük bir göç verdiğini ve o insanları yeniden kente geri çekmek adına Adıyaman'ı bir bütün olarak ayağı kaldırmak durumunda olduklarını söyledi. Kentin ekonomisinin canlanması için bir an önce üretime geçilmesi gerektiğine işaret eden Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"İlimizi ayağa kaldırıp, ekonomisini ayağa kaldırıp, canlandırmamız lazım. Organize sanayi bölgesine konteynerleri getirerek çalışanların aileleriyle kalmasını sağlayacağız. Deprem sonrasında Adıyaman'da büyük bir göç oldu, göç eden vatandaşlarımızın tekrardan memleketlerine dönmeleri ekonomik ve ticari hareketliliğin sağlanması onların geri dönmesi için bir sebep olacaktır. Katar'dan ve dost ülkelerden gelecek olan konteynerler yola çıktı. Önümüzde ramazan ayı var ramazan ayı hazırlıklarımızı yapıyoruz. Pazartesi günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'ı vatandaşlarımızı ziyaret edecek dedi."

Çok zorlu bir süreci yönettiklerine dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, ilk günden beri çok büyük bir ekiple devletin Adıyaman'da bulunduğunu söylerine ekledi. Bakan Karaismailoğlu şöyle dedi:

"Çok büyük bir ekip ile devletimizin tüm kurumları ile birlikte deprem bölgelerinde hızlıca çalışmalarımıza devam ediyoruz. Adıyaman'da doğal gaz ve elektrik sorununun çözüme kavuşturuyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek için ellimizden geleni yapıyoruz. Enkaz altındaki arama kurtarma çalışmalarımızın hepsini tamamladık. Adıyaman genelinde enkazın birçoğunu kaldırdık. Yıkılması gereken yerler içinde planlamamızı yaptık. Döküm sahalarındaki geri dönüşüm işlerinin planlamasını yaptık. Bu kadar büyük bir depremin etkilediği coğrafyada ve Adıyaman'da etkilenen illerimizden birisi Adıyaman merkezde bütün mahallelerimiz, depremden tamamen etkilenmiştir. Adıyaman'da yapılacak olan konutların hem bölgelerini, hem de şekillerini hakkında çalışmalar yapıldı. Bundan sonraki planlamamız ve etütlerimiz, yaşam alanlarımızın oluşturması için çalışmalarımız yürütülecektir. İlimizin kuzeyinde bulunan zemin etütleri uygun olduğu haldeki yerlere imar planlarının olduğu bölgelerde çalışmalarımız devam edecek."

"Çadır kentler vatandaşlarımız konteynır kentlere taşınacak"

Çadır kentlerde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek adına konteynır kentlere taşınacağını ve bunun için gerekli tüm çalışmaların yapıldığına işaret eden Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bir taraftan yeni alanların tespiti ve inşaatların başlaması, diğer taraftan çadır kentlerde yaşayan vatandaşlarımızın konteynır kentlere transferler edilmesi konusunda çalışmalarımızı yapacağız. Altınşehir Mahallesi'nde bin 800 konteynır alanımızda yarından itibaren misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız. İlimizin doğusunda bulunan otogar ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde prefabrik yaşam alanları ile ilgili alt yapı çalışmalarımız devam etmekte ilimizim güneyinde prefabrik geçici konutlarımızın çalışmaları başladı."



Kaynak : PHA