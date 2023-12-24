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Öte yandann Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, yaralı Mehmetçikleri hastanede ziyaret etti. Bakan Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Pençe-Kilit şehitlerimiz için düzenlenen törenin ardından Şırnak’ta tedavi gören yaralı askerlerimizi hastanede ziyaret etti.

Daha sonra Bakan Yaşar Güler başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Ümit Özdağ'dan 'terör' iddiası ve çıkışı!

Ümit Özdağ'dan 'terör' iddiası ve çıkışı!

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan askerlerimizi ziyaretinin ardından beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçti. Askerî törenle karşılanan Bakan Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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