Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan resmi gazetede Adıyaman'a 4 milyon orman fidanı üretim kapasitesi olan Adıyaman Orman Fidanlık Müdürlüğü kurulduğunu ifade eden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın,"Bilindiği üzere, 1989 yılından bu yana şeflik olarak hizmet veren ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kurulmuş olan Adıyaman Orman Fidanlık Müdürlüğü, Adıyaman ve çevre iller için en başta gelir getirici türler olmak üzere (Zeytin vb) yaklaşık 4 milyon orman fidanı üretim kapasitesindedir. Adıyaman'ımız ve ülkemiz için oksijen deposu niteliğindeki yeni kurulan Adıyaman Fidanlık Müdürlüğü’nün bu anlamda nitelikli, kaliteli bir yönetim kadrosu ve üretim kapasitesi ile ülkemiz ve memleketimiz gayri safi milli hasılasına üstün katkılar sağlayacaktır. Adıyaman’a desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişçi ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, Adıyaman Orman Fidanlık Müdürlüğü’nün Adıyaman'ımıza ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ederim."dedi.

Kaynak : PHA