Türkiye'nin 81 ilinden gelen vatandaşları ağırlayarak talep ve sıkıntıları noktasında destek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, gelen vatandaşların her türlü yanında olmaya özen gösterdiklerini belirtti.

Kentin bütün taleplerini ve isteklerini meclise ilettiklerini belirten Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın,"Adıyaman ve ülkemizin çeşitli bölgelerinden gelen vatandaşlarımız ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kapımız ve gönlümüz bütün vatandaşlarımıza açık. Ankara'da her türlü yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Meclis çalışmalarının yanı sıra İlimize yapılacak yatırımlar konusunda İlimizin bütün taleplerini ilgili mercilere iletiyoruz. Hemşehrilerimiz ile ilgili olarak yapılması gerekenler konusunda her türlü yanlarında olduklarını ifade ediyorum." dedi.