Alınan bilgiye göre olay, Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde meydana geldi.

Ramazan Demir'e ait markete gelen şüpheli kaldırım üzerinde bulunan buzdolabı reyonuna yaklaşan kimliği belirsiz şüpheli içindeki kola, cips ve yiyecekleri torbaya doldurarak ayrıldı. Yiyeceklerin çalındığını fark eden Demir, işyerinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Güvenlik kamera kayıtlarında şüphelinin önce çevreyi kontrol ettiği daha sonra kimsenin olmadığı esnada ise buzdolabı içinden yiyecekleri alarak ayrıldığı görüldü. Demir, olayın ardından polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından inceleme yapılırken şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.