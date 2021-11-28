Trafikte duygu sömürüsü yaparak dilenen 3 kadın yakalandı - Videolu Haber

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye’den Adıyaman’a geldikleri belirlenen ve sinyalizasyon ışıklarının olduğu kavşaklarda sürücülerden duygu sömürüsüyle para isteyen 3 kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü polis ve Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler tarafından yakalanan kadınlar Zabıta Müdürlüğüne götürülürken üzerinde yapılan aramada çıkan parala el koyan konuldu.3 kadın idari işlemin ardından serbest bıraktı. Ekipler, tarafından vatandaşlar ve sürücüleri uyarıldı.

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