PKK'ya erzak ve lojistik malzeme temin eden şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; PKK'lı teröristlere erzak ve lojistik malzeme temin ettiği belirlenen şüpheliye yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan E.E., sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. Şüphelinin adresinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.