Motosiklet park halindeki otomobile çarptı 2 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 02 ABM 863 plakalı motosiklet park halindeki otomobile çarptı. Kazada motosiklette bulunan K.K ve B.D yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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