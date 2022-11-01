Gölbaşında uyuşturucu operasyonu 8 gözaltı

Alınan bilgiye göre Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 uyuşturucu hap, 7 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar ve 5 uyuşturucu aparatı ele geçirildi. Malzemelere ekipler tarafından el konulurken 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler karakola götürüldü.