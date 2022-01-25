Besni'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, kaza Hasan Tütün Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Yenikent yönünde ilerleyen M.P. yönetimindeki 27 FZ 631 plakalı otomobil ile H.O., idaresindeki 02 ABP 183 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA