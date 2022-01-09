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Adıyaman’da 896 hap ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Adıyaman’da, polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 896 gerica marka sentetik ecza hapı ile yakalanan 2 şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

09 Ocak 2022 Pazar 00:38
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Adıyaman’da 896 hap ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 896 adet Gerica marka Sentetik Ecza hapı ele geçirildi. Malzemelere polis ekipleri tarafından el konulurken araç içersinde bulunan F.K ve U.E gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: PHA
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