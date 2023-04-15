Depremin ilk gününden itibaren sahada yardım çalışmalarında bulunan İHH ekipleri, psikososyal destek alanında da aktif bir şekilde görev yapıyor. Genç İHH tarafından son olarak, “Arife Çiçeği’nin Serüveni” isimli bir proje başlatıldı.

Proje kapsamında Antakya’dan yola çıkan Arife Çiçeği Aracı, Hatay ve Kahramanmaraş’ın çeşitli ilçeleri ile Suriye’nin depremden etkilenen bölgelerindeki çadır kentlerde çocukları ziyaret edecek. Ekip üyeleri çocuklarla iftarlar yapacak, iftarların akabinde ise Hacivat-Karagöz oyunu, Meddah hikayeleri ve çeşitli animasyonlarla çocuklara moral verilecek.

Çocuklara bayramlıklar dağıtılacak

Düzenlenecek atölye ve etkinliklerde çocuklara Bosna’dan gelen hediye kutuları Osmanlı’dan günümüze gelen bir gelenek olan “diş kirası” adı altında dağıtılacak. Arife günü Reyhanlı’da bulunan Yasemin Beledi Yetimhanesi’nde gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikte de çocuklar bayram tıraşı edilecek, saçları taranacak. Kurulacak Arife Çiçeği Mağazası’nda da çocuklara bayramlık elbiseler hediye edilecek.

Bayramın birinci günü ise yetimhanede bayramlaşma ve bayram şenliği gerçekleştirilecek.

Osmanlı döneminde bayramdan kısa süre önce yapılan bayramlık alışverişlerinin ardından, bayrama kadar sabredemeyen kimi çocuklar yeni elbiselerini arife günü giyerek sokaklarda dolaştıkları için bu çocuklara Arife Çiçeği yakıştırması yapılır ve öyle seslenilirdi.



Kaynak : PHA