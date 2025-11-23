Etkinlikte Depremzedelere Destek Vurgusu Yapıldı

Buluşmanın, 6 Şubat depremlerinde büyük sorumluluk üstlenen sağlık çalışanlarına teşekkür amacı taşıdığı belirtildi. Deprem sonrası süreçte fedakârca görev yapan sağlık ekiplerine verilen destek, katılımcılar tarafından önemli bir ahde vefa örneği olarak değerlendirildi.

Milletvekili İshak Şan'dan Programa Destek

Programa Adıyaman Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi Doç. Dr. İshak Şan da katılarak hemşerileriyle bir araya geldi. Şan, deprem sürecinde ortaya konan dayanışmanın önemine vurgu yaparak Adıyamanlıların birlik ruhunun Türkiye'de örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Ali Arıcak: 'Adıyamanlıların Birlik Ruhunu Yaşatıyoruz'

Etkinliğin ev sahibi Ali Arıcak, programda yaptığı açıklamada, Adıyamanlıların her zaman birlik ve dayanışma içinde olduğunu dile getirdi. Arıcak, şehir dışındaki hemşerilerin bir araya gelmesinin depremzedeler açısından moral ve motivasyon kaynağı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

'Deprem sonrası süreçte omuz omuza verdik. Bugün burada yaptığımız buluşmanın amacı hem depremzede vatandaşlarımıza hem de onlara hizmet eden sağlık çalışanlarımıza teşekkür etmektir. Adıyamanlıların birlik ruhu her zaman güçlüdür.'

Ahde Vefa Mesajı Öne Çıktı

Etkinlik, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılanırken, Adıyamanlıların birbirine verdiği desteğin devamlılığı vurgulandı. Program, hemşeriler arasında dayanışmanın güçlendirilmesi açısından önemli bir buluşma olarak değerlendirildi.

