Adıyaman merkez İmamağa Mahallesindeki 134 öğrencisi bulunan Rotary Anaokulunda yaptırılan oyuncak kütüphanesinin açılışında Rotary 2430. Bölge Federasyonu Başkanı Teoman Kaynar ve eşi Merve, Guvernör Yardımcısı Hakan İnce, Atakum Rotary Kulübü Başkanı Fahrettin Çakırsoy, Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Mehtap Binzet ve rotaryenler hep birlikte kurdeleyi kesti.

Adıyaman Rotary Anaokulu’ndaki uyuncak kütüphanesinin açılışının ardından gerçekleştirilen öğrencilere bot, mont ve kışlık kıyafetler dağıtımına Rotary 2430. Bölge Federasyonu Başkanı Teoman Kaynar ve eşi Merve Kaynar, Atakum Rotary Kulübü Başkanı Fahrettin Çakırsoy, Kulüp üyelerinden Celil Kurada, Hüsnü Karaaslan ve Ömür Tekin, Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Mehtap Binzet, Okul Müdürü Zeliha Özlem Atlı, Zeynep Turgut İlkokulu Müdürü Hidayet Kurtuluş ve Rotaryenler katıldı.

Okuldaki çocuklarla atölye çakışması yapan Rotaryenler çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak onlarla sohbet ederek her çocuk için ayrı ayrı hazırlanan kıyafetler dağıtıldı.

Depremin ardından 10 ay geçmesine rağmen bölgeye yardımlar yapmaya devam ettiklerini belirten Rotary 2430. Bölge Federasyonu Başkanı Teoman Kaynar, diğer sivil toplum örgütlerine ve yardımseverlere seslenerek şöyle konuştu:”Depremin ardından uzun bir süre geçti ancak bizler Adıyaman halkına ve çocuklarına yardım etmek için elimizden geleni yapmıyoruz. Asıl iş şimdi başlıyor, tıkılan bir şehrin yeniden ayağa kalkması için daha fazla desteğe ve yarışma ihtiyaç var. Özellikle de eğitim konusunda çok ciddi projeler, okullar ve derslikler yapılması gerektiğine inanıyoruz. Ben tüm hayırseverlere buradan sesleniyorum. Başta Adıyaman olmak üzere Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya başta olmak üzere deprem bölgesinde yeni Projeler yapmaları için davet ediyorum. Bizler yaptığımız her projede inanılmaz mutlu oluyoruz çünkü bölge insanının ve çocukların mutluluğu her şeye değer” dedi.

Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Mehtap Binzet:”Adıyaman’a yapılan her hizmetten Allah razı olsun. Bizler yaşadığımız kentte depremden sonra yaraların sarılması ve memleketimizin eski günlerine kavuşması için inanılmaz bir gayret içerisinde çalışıyoruz. Bu anlamda bizlere her zaman destek olan başta eğitim ve sağlık projeleri ile Adıyaman halkına yararlı tüm projelerin gerçekleşmesine emek veren Türkiye Rotary ailesine ve 2430. Bölge Federasyonu Başkanımız Teoman Kaynar’a teşekkür ederim" dedi.



Kaynak : PHA