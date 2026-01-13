Yaşanan jeopolitik,siyasi gelişmeler altına yön vermeye devam ediyor. Yeni bir haftaya girilmesiyle birlikte altında ki hareketlilik yukarı doğru seyrederken bundan sonraki süreçte merak edilmeye başlandı.

İran'daki protestolar ve ABD'nin müdahale tehdidi, Trump'ın bazı açıklamaları altının yükselmesine neden olurken büyük yatı8rımcılar altının syerinin ve güncel durumumunu araştırmaya başladı.politik gerilimlerin desteklediği piyasada gram altın 6.375 TL, ons altın 4.595 dolar seviyesinde bulunuyor.

13 Ocak Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

Altın (TL/GR)

6.354,24

22 Ayar Bilezik

5.810,94

Altın (ONS)

4.584,35

Cumhuriyet Altını

41.492,00

Yarım Altın

20.810,00

Çeyrek Altın

10.405,00

Gremse Altın

102.686,19

Ata Altın

42.358,05

Tam Altın

41.074,48

Kaynak : PERRE