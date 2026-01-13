Şehri etkisi altına alan yağışların Adıyaman genelinde yarından itibaren yerini güneşe bırakacağı hava sıcaklığının, hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Adıyaman genelinde 2 günlük hava durumu ve hava sıcaklıkları şu şekilde:
13 Ocak salı Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: 2/ 5
Besni: -2/ 2 Derece
Çelikhan: -3 / 1
Gerger: 1/ 4 Derece
Gölbaşı: -2 / 2 Derece
Kahta : 4 / 7 Derece
Samsat: 4 / 7 Derece
Sincik: -2 / 1 Derece
Tut: -1 / 3 Derece
14 Ocak Çarşamba Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: -2 / 3
Besni: -4 / 0Derece
Çelikhan: -10 / -4
Gerger: -6/ 1 Derece
Gölbaşı: -8/ 0 Derece
Kahta: 1 / 6 Derece
Samsat: 0/ 6 Derece
Sincik: -7/ 2 Derece
Tut: -6/ 1 Derece
Kaynak : PERRE