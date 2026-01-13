Şehri etkisi altına alan yağışların Adıyaman genelinde yarından itibaren yerini güneşe bırakacağı hava sıcaklığının, hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Adıyaman genelinde 2 günlük hava durumu ve hava sıcaklıkları şu şekilde:

13 Ocak salı Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 2/ 5

Besni: -2/ 2 Derece

Çelikhan: -3 / 1

Adıyaman-Alitaşı Mahallesi'nde Telekom çukuru tehlike saçıyor
Gerger: 1/ 4 Derece

Gölbaşı: -2 / 2 Derece

Kahta : 4 / 7 Derece

Samsat: 4 / 7 Derece

Sincik: -2 / 1 Derece

Tut: -1 / 3 Derece

14 Ocak Çarşamba Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: -2 / 3

Besni: -4 / 0Derece

Çelikhan: -10 / -4

Gerger: -6/ 1 Derece

Gölbaşı: -8/ 0 Derece

Kahta: 1 / 6 Derece

Samsat: 0/ 6 Derece

Sincik: -7/ 2 Derece

Tut: -6/ 1 Derece

