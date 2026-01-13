Bunlar da ilginizi çekebilir

Adıyaman genelinde 2 günlük hava durumu ve hava sıcaklıkları şu şekilde:

Şehri etkisi altına alan yağışların Adıyaman genelinde yarından itibaren yerini güneşe bırakacağı hava sıcaklığının, hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

