Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken, 24 Nisan 2026 Cuma günü itibarıyla Adıyaman'da pompa fiyatlarında değişiklik olmadı.

Kentte benzin 64,91 TL, motorin 71,66 TL, LPG ise 35,44 TL seviyesinden satışa sunulmaya devam ediyor. Yapılan son düzenlemelerin ardından akaryakıt tabelalarında herhangi bir güncelleme yapılmadı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 24 Nisan itibarıyla benzin ve motorin grubunda yeni bir zam ya da indirim uygulanmadı. Fiyatların mevcut seviyesini koruduğu belirtildi. Son olarak 23 Nisan gece yarısından itibaren motorin grubuna 2,33 lira indirim yapılmıştı.

Adıyaman ve büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları (24 Nisan 2026):

Adıyaman

Benzin: 64,91 TL

Motorin: 71,66 TL

LPG: 35,44 TL

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 62,76 TL

Motorin: 69,35 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 62,62 TL

Motorin: 69,21 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara

Benzin: 63,73 TL

Motorin: 70,47 TL

LPG: 34,87 TL

İzmir

Benzin: 64,01 TL

Motorin: 70,75 TL

LPG: 34,79 TL

Kaynak : PERRE