AK Parti'nin seçim beyannamesi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanıyor.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı başladı.

Yoğun sevgi gösterileri arasında salona giren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, partilileri platformdan selamladı.

AK Parti'nin seçim beyannamesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına atıfta bulunularak 23 başlık yer alırken, beyannamenin ana temasında 'Türkiye Yüzyılı' işleniyor.

Cumhur İttifakı temsilcilerini, AK Parti milletvekili adayları ve basın mensuplarını selamlayarak konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu karşımdaki tabloyu, Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakmakta olduğumuz bir dönemde, Türkiye Yüzyılının muştusu olarak görüyorum" dedi.

https://youtu.be/5yFh19iha1A

DOĞRU ADIMLARLA YOLA DEVAM EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğru adımlarla yola devam ettiklerini belirterek, "1950'deki inanç ve iradeyle bir kez daha 'Yeter söz milletindir' demek, 'Yeter söz de, karar da, gelecek de milletindir demek için bir aradayız" dedi.

Bugüne kadar girdiği seçim dönemlerine yönelik kampanyaları ve sloganları anımsatan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nı yürüyüşünü 'Yarın değil hemen şimdi' diyerek başlatmak için bugün burada olduklarını söyledi.

ÖNCELİKLİ BAŞLIK DEPREM YATIRIMLARI

"Depremler, birliğimizi daha da güçlendirmek gerektirdiğini gösterdi" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin bir köşesindeki insanların evleri başlarına yıkılmışken, hiçbir yerdeki insanımız hayatını hiçbir şey olmamış gibi sürdüremez. Deprem sonrası milletin gösterdiği samimi gayret binlerce yıldır bizi diri tutan hasletlerimizin dimdik ayakta olduğunun göstergesidir. 6 Şubat depremlerinin izlerini de kerim devlet anlayışıyla sürdürdüğümüz çalışmalar sayesinde kısa sürede sileceğiz" diye konuştu.

"ASIL DEVRİMİ ZİHİNLERDE VE ZİHNİYETLERDE YAPTIK"

Biz Türkiye'de sadece kalkınma devrimi yapmakla kalmadık, asıl devrimi zihinlerde ve zihniyetlerde yaptık diyen Erdoğan, AK Parti'nin vizyon sahibi olduğunu, geçmişte 'yapamazsın' denilen ne varsa yapılacağını ve gerçekleşebileceğini gösterdiklerini söyledi.

2023 hedefleriyle ilan ettikleri projelerin çoğunu hayata geçirdiklri gibi şimdi daha büyük vizyonlara doğru yelekn açtıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti herhangi bir sınıfın, kendini seçkin bir yerde görerek milleti aşağılayan zümrelerin değil, 85 milyonun hayallerinin ortak paydasıdır. Küskünü barıştıracağız, kararsızları da ikna edeceğiz" dedi.

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