Bir zamanlar Adıyaman’da AK Parti’nin adı bile sandıklarda yetiyordu. “Ahmet Aydın’ın gölgesi yeter” deniyordu. O günler çok geride kaldı. Bugün geldiğimiz noktada ise çıplak gerçek şu: AK Parti Adıyaman’da dördüncü sırada!

Ama gelin görün ki hâlâ bir kesim var, kafasını kuma gömmüş, bu tabloyu inkâr ediyor. Belediye CHP’ye geçti, sokaklarda artık bambaşka bir siyasi rüzgâr esiyor, fakat teşkilatlarda en ufak bir kıpırdanma yok. Hâlâ aynı kafalar, hâlâ aynı isimler, hâlâ aynı rehavet…

Ben buradan açıkça söylüyorum: Eğer Adıyaman’da AK Parti, teşkilatlarını çaycısından başkanına kadar sil baştan yenilemezse, bu şehirde parti diye bir şey kalmayacak. Halktan kopmuş, kendi kabuğuna çekilmiş, eski günlerin hatıralarıyla siyaset yapmaya çalışan bir yapının artık bu yükü taşıması imkânsızdır.

Adıyaman halkı değişim istiyor. Eğer AK Parti bu sese kulak vermezse, tarihin tozlu raflarında kaybolmaya mahkûm olacak.