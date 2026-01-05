Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerini sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi. Ağıralioğlu, mesajında şunları söyledi:

Biz Buna Seyirci Kalmayacağız!

'Bugün TÜİK'in açıkladığı rakamlar, milletin mutfağındaki yangının; sarayın pembe tablolarıyla ne kadar ilgisiz olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Yıllık enflasyon %30'u aşmış, kira artış oranı %35'e dayanmışken; SSK ve Bağ-Kur emeklisine reva görülen %12,19, memur ve emeklisine verilen %18,60 artış zam değildir. Bu, açıkça ve alenen bir fakirleştirme politikasıdır. En düşük emekli maaşı, açlık sınırının %37 altında. Ama birileri hâlâ çıkıp, '49 aydır enflasyon düşüyor' masalları anlatıyor. Masalla karın doymuyor. Tabelayla tencere kaynamıyor. Bugün bu ülkede her dört vatandaştan biri, yoksulluk ve sosyal dışlanma riskiyle yaşıyor. Ama kamu kaynakları; itibara, şatafata, gösterişe harcanmaya devam ediyor. Biz buna seyirci kalmayacağız.

Bu Millet Yoksulluğa Mahkûm Değildir!

Anahtar Parti iktidarında önceliğimiz nettir: Devletin israfını keseceğiz. Gereksiz ve verimsiz tüm harcamaları durduracağız. Bu kaynakları, yıllardır açlığa mahkûm edilen emeklilerimize seyyanen zam olarak aktaracağız. Bizim yönetimimizde borç stoku çığ gibi büyümeyecek. Bizim yönetimimizde büyüyen şey milletin sofrası, milletin umudu, milletin refahı olacak. Gelir dağılımındaki bu ahlaksız adaletsizliği bitireceğiz. Toplumsal çürümeye 'dur' diyeceğiz. Bu adaletsiz düzeni; susarak değil, seyrederek değil, birlikte değiştirerek bitireceğiz. Bu millet yoksulluğa mahkûm değildir. Bu düzen değişecektir ve o anahtar, milletin elindedir.'

Kaynak : PERRE