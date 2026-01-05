Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milyonlarca üniversitelinin merakla beklediği burs ve kredi zammına ilişkin ilk somut sinyalleri verdi. Bakan Bak, artış için Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek, yeni rakamların yakında kamuoyuna duyurulacağını açıkladı.

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği 2026 yılı KYK burs ve kredi zammı için takvim daralıyor. Her yıl Ocak ayı başında netleşen zamlı ücretlerin, Bakanlığın yapacağı son dakika duyurusuyla birlikte önümüzdeki günlerde ilan edilmesi bekleniyor.

Şu anda mevcut ödemeler lisans ücreti 3 bin TL, yüksek lisans ücreti 6 nim TL, doktora 9 bin TL

